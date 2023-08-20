Светлана Иванова о романе с женатым Джаником Файзиевым: «Я ни с кем не советовалась, а если бы мне кто-то что-то сказал, я бы никого не слушала»

Светлана Иванова несколько лет была возлюбленной Джаника Файзиева, который был женат.
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Влюбленные длительно скрывали свои отношения, и до интервью Юлии Меньшовой пассия Файзиева мастерски уклонялась от неудобных вопросов.
«Не было ли каких-то предостережений?» — спросила ведущая о начале романа с Файзиевым.
Уверенным голосом Иванова ответила, что ни с кем не делилась тайнами личной жизни — не было необходимости. Она шла по течению, доверяла своим чувствам и слушала только себя.
«Я ни с кем не советовалась, а если бы мне кто-то что-то говорил, я бы никого не слушала», — выпалила Иванова.
«Доверяю ли своей интуиции? Наверное, и чувствам своим доверяю очень», — добавила звезда в шоу «Сама Меньшова».
Напомним, о романе Светланы Ивановой и Джаника Файзиева стало известно в 2015 году. Режиссер при этом был женат на актрисе Лине Эспли.
Познакомились же возлюбленные в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого», а в 2019 году — поженились. У пары 25-летняя разница в возрасте и две очаровательные дочери: Полина и Мира.