Светлана Иванова о романе с женатым Джаником Файзиевым: «Я ни с кем не советовалась, а если бы мне кто-то что-то сказал, я бы никого не слушала»

Напомним, о романе Светланы Ивановой и Джаника Файзиева стало известно в 2015 году. Режиссер при этом был женат на актрисе Лине Эспли.

Познакомились же возлюбленные в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого», а в 2019 году — поженились. У пары 25-летняя разница в возрасте и две очаровательные дочери: Полина и Мира.