Дубцова оправдалась за сына, которому купила квартиры в Дубае и Москве: «Он не мажор!»

41-летняя певица Ирина Дубцова призналась, что купила своему единственному сыну Артему от солиста группы Plazma Романа Черницына две квартиры. Одну приобрела в Москве, а вторую в Дубае.

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Звезда заявила, что так ей спокойнее. Она уверена, что таким образом не повлияет негативно на своего 16-летнего наследника.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — сказала Ирина Дубцова.

По словам артистки, ее сын решил не идти по стопам своих родителей и не планирует работать на сцене. Тестирование рекомендует ему трудиться в области дипломатии или даже в ФСБ, там, где необходимо принятие быстрых и ответственных решений.

Сейчас Артем уже подрабатывает в сфере ремонта автомобилей, он уже в этом хорошо разбирается.

Источник: hellomagrussia.ru