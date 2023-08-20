«Я прошла одну сепарацию»: Айза сделала заявление о Гуфе

Участница шоу «Звезды в Африке» Айза-Лилуна Ай призналась, что больше не зависит от экс-возлюбленного – рэпера Гуфа.

Гуф, чье настоящее имя Алексей Долматов, был первым мужем Айзы. У бывших мужа и жены есть общий сын Сэм. Недавно мальчик вместе с мамой приезжали навестить Гуфа.

После этого Айза призналась, что больше ничего не испытывает к бывшему возлюбленному. Телеведущей даже удалось побывать на долгожданном свидании на днях.

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