Валя Карнавал в тугом платье повернулась к народу своей «сдобой»: под тонкой тканью видно все

Валя Карнавал уже больше 5 лет строит карьеру. Она стала известной в юном возрасте благодаря соцсетям. Теперь девушка из Ростова-на-Дону дружит с артистами, выступает на большой сцене и выпускает треки для миллионов фанатов. Недавно она рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого звезда стала чаще облачаться в смелые наряды.
На этот раз Валя выложила новые кадры. Она облачилась в просвечивающее силуэтное платье. Блогерша блеснула своими выпуклостями фигуры. Она надела купальник под свой провокационный наряд. Певица повернулась к народу своим тылом. Казалось, что наряд вот-вот пойдет по швам. Карнавал выставила напоказ свои округлые формы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что за последние три месяцы она похорошела. «Сногсшибательная», «Вот это фигура», «Какая шикарная», «Вот Саша, упустил такую конфетку», «Ой, кажется наряд трещит», «Орешек крепкий», «Такая мамасита», — стали писать подписчики.