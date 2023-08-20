Валя Карнавал в тугом платье повернулась к народу своей «сдобой»: под тонкой тканью видно все

На этот раз Валя выложила новые кадры. Она облачилась в просвечивающее силуэтное платье. Блогерша блеснула своими выпуклостями фигуры. Она надела купальник под свой провокационный наряд. Певица повернулась к народу своим тылом. Казалось, что наряд вот-вот пойдет по швам. Карнавал выставила напоказ свои округлые формы.

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