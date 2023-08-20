Агата Муцениеце приспустила халатик с перьями ниже талии, засветив манкие формы: устроила жаркие танцы на камеру в белье

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она стала известной персоной, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Актриса также ведет разные шоу и играет в театре. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще демонстрировать достоинства фигуры. Артистка постройнела и теперь блистает в кабаре театре в Москве.
Накануне Агата снова танцевала на сцене. Она решила выложить кадры, снятые в гримерке. Актриса приспустила халатик с перьями ниже талии. Она стала зажигательно танцевать в боди со стразами. Экс-жена Прилучного блеснула упругими бедрами и пышным декольте. Муцениеце игриво виляла прелестями и сверкнула «ложбинкой греха» на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы роскошная», «Ого, кому-то повезет», «Если я глаз не могу оторвать, то что с парнями?», «Бывают же такие эффектные леди», «Ну кошка», «Как хороша», «После развода просто расцвела», — стали писать в Сети.