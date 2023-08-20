«Красотка какая выросла!»: Игорь Крутой поделился редкими кадрами с 20-летней дочкой Александрой

69-летний музыкант признается, что его любимица – младшая дочь. По его словам Александра унаследовала черты и мимику своего дедушки. Хотя девушка даже не успела с ним познакомиться, так как отец Крутого умер в 1980 году после длительной болезни. 18 августа композитор опубликовал короткий ролик, в котором смонтировал совместные фото с 20-летней дочкой. Он не стал делать подпись, ограничившись указанием музыкального трека – «Музыка ангелов» Александра Кэтлина.

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