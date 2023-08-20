«Красотка какая выросла!»: Игорь Крутой поделился редкими кадрами с 20-летней дочкой Александрой

Игорь Крутой уже давно стал известной персоной. Он написал огромное количество песен. От первой жены Елены Бутома у него есть сын Николай. А вот в браке со второй супругой Еленой у него появилась дочка Александра. Он даже удочерил дочь жены от прошлых отношений Викторию, которая считает его отцом и носит его фамилию. Все свободное время композитор посвящает семье.
69-летний музыкант признается, что его любимица – младшая дочь. По его словам Александра унаследовала черты и мимику своего дедушки. Хотя девушка даже не успела с ним познакомиться, так как отец Крутого умер в 1980 году после длительной болезни. 18 августа композитор опубликовал короткий ролик, в котором смонтировал совместные фото с 20-летней дочкой. Он не стал делать подпись, ограничившись указанием музыкального трека – «Музыка ангелов» Александра Кэтлина.
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Поклонники поразились тому, какой уже взрослой стала наследница артиста. Ее осыпали комплиментами. «Красотка какая выросла!» — заявила Юлианна Караулова. «Папино счастье», — отметил Сосо Павлиашвили. «Как же мне нравится ваша гормония с Сашенькой. Эта улыбка в глазах, нежность сердец и единение душ», «Как быстро дети растут», — стали писать в Сети.