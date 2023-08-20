Самбурская в «рваной» майке оголила свои округлые полушария груди: блеснула «аппетитками» на публике

Вот уже несколько дней Настасья находится в Турции. Она на новых кадрах предстала в рваной майке. Актриса обнажила упругие полушария груди. Она заговорила с игрушечным фламинго. Брюнетка решила, что он обиделся и извинилась перед ним. При этом Самбурская была без капли макияжа.

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