Самбурская в «рваной» майке оголила свои округлые полушария груди: блеснула «аппетитками» на публике

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Универ». Теперь актриса также выступает на сцене как певица. В свои 36 лет она прикладывает усилия, чтобы быть в форме. Также артистка зачастую красуется в женственных нарядах, ловя на себе восхищенные взгляды. Недавно звезда улетела отдыхать.
Вот уже несколько дней Настасья находится в Турции. Она на новых кадрах предстала в рваной майке. Актриса обнажила упругие полушария груди. Она заговорила с игрушечным фламинго. Брюнетка решила, что он обиделся и извинилась перед ним. При этом Самбурская была без капли макияжа.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красотка», «Как повезло этой розовой птице», «Прям идеальное декольте», «До чего хороша», «Фигура, о которой мечтают», «Вот это формы», — стали писать подписчики.