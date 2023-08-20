Павел Воля заснял подросших детей на яхте: Роберт и София бесстрашно прыгают в море — пошли в родителей (видео)

Павел Воля уже давно работает на телевидении. Он стал успешным юмористом и телеведущим. Длительное время рядом с ним находится Ляйсан Утяшева. Она стала его главной поддержкой и опорой. Примечательно, что у пары растут дети: 10-летнего Роберта и восьмилетнюю Софию. Недавно супруги устроили отпуск и отправились в Турцию.
Обычно Воля редко показывает наследников. Он предпочитает рассказывать веселые истории из жизни и хвастаться их достижениями. Но на новых кадрах телеведущий заснял, как дети развятся на яхте. Он подловил момент, когда Роберт бомбочкой плюхнулся в море. София тоже оказалась не из робкого десятка. Она прыгнула вслед за братом.
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Дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Фото: соцсети звезды
«Настроение прыгать!» – заявил Павел.
Он признался, что вышел альбом с песнями его детей. Поклонники восхитились тем, они выросли. Многие не перестают отмечать, что Роберт копия отца. Другие удивились, что у наследников пары столько талантов. «Паш, твои? Недавно же еще совсем мусипусечки же были», «Какие большие», «Сына с папой спутала», — стали писать в Сети.