Павел Воля заснял подросших детей на яхте: Роберт и София бесстрашно прыгают в море — пошли в родителей (видео)

Обычно Воля редко показывает наследников. Он предпочитает рассказывать веселые истории из жизни и хвастаться их достижениями. Но на новых кадрах телеведущий заснял, как дети развятся на яхте. Он подловил момент, когда Роберт бомбочкой плюхнулся в море. София тоже оказалась не из робкого десятка. Она прыгнула вслед за братом.

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