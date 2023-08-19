Макаров заснял дочку Кудрявцевой в платье с юбкой-колоколом: кокетка с распущенными волосами

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на телевидении. Примечательно, что она регулярно появляется на публике. Блондинка в 52 года может похвастаться стройностью и моложавым видом. Она в этом году возила дочку Марию на море. Они отдыхали в Болгарии, где у телеведущей живут мама и сестра. Звезда лишь недавно вернулась в Москву.
На этот раз муж Кудрявцевой Игорь Макаров решился поделиться кадром, который был сделан на море. На фото четырехлетняя дочка Мария сидит на камне. Она была в платье с юбкой-колоколом. Дочка телеведущей была с распущенными волосами. Девочка кокетливо смотрела в камеру.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария похожа на папу. «Какая красавица», «Просто принцесса», «Вот это куколка», «Как она похожа на папу», «Ну это просто очаровашка!», «Я милее ребенка не видела», «Папина кокетка», — стали писать подписчики.