Макаров заснял дочку Кудрявцевой в платье с юбкой-колоколом: кокетка с распущенными волосами

На этот раз муж Кудрявцевой Игорь Макаров решился поделиться кадром, который был сделан на море. На фото четырехлетняя дочка Мария сидит на камне. Она была в платье с юбкой-колоколом. Дочка телеведущей была с распущенными волосами. Девочка кокетливо смотрела в камеру.

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