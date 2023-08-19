Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Ей удалось прославиться за короткий срок. Теперь певица не только регулярно дает концерты, но и снимается в телевизионных шоу. А недавно она объявила, что больше не одинока. В рамках проекта «Сердце Клавы» артистка встретила вторую половинку. А пока зрители ждут премьеру шоу, она отдыхает с таинственным бойфрендом.
На этот раз Клава решила поделиться новыми кадрами. Последний день своего отпуска она посвятила спорту. Певица встала на вейкаборд. Она в мини-бикини прокатилась по волнам. При этом блондинка оголила свои прелести. Она продемонстрировала округлые бедра и ягодицы. Кока с улыбкой совершила водную прогулку.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая классная», «Вот как надо выглядеть», «Естественная красота», «Что это такое! Какой вид», «Сзади смотрелась еще эффектнее», «Постройнела», «Сияет вся», «Как хороша», — стали писать подписчики.