На этот раз Клава решила поделиться новыми кадрами. Последний день своего отпуска она посвятила спорту. Певица встала на вейкаборд. Она в мини-бикини прокатилась по волнам. При этом блондинка оголила свои прелести. Она продемонстрировала округлые бедра и ягодицы. Кока с улыбкой совершила водную прогулку.

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