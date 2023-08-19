Принц Уильям предстал с подросшей принцессой Шарлоттой на новом видео: очаровательная красотка с папиной улыбкой

После такой реакции общественности наследный принц записал видеообращение с извинениями. Примечательно, что в кадре он предстал со своей дочкой. Восьмилетняя принцесса Шарлотта сидела рядом с папой с мячиком в руках в шортах и футболке. Она заметно подросла за это лето. Принц Уильям извинился за то, что не сможет посетить финал чемпионата мира среди женщин, чтобы лично поболеть за львиц. Матч будет между командами Испании и Британии.

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