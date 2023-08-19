Принц Уильям предстал с подросшей принцессой Шарлоттой на новом видео: очаровательная красотка с папиной улыбкой

Принц Уильям регулярно появляется на публике. Сын короля Карла III получил еще больше обязанностей после смерти своей бабушки Елизаветы II. Вместе с женой Кейт Миддлтон он обычно не пропускает громкие спортивные события. Но принц Уэльский на этот раз отказался лететь в Сидней на женский финал по футболу. В итоге на него с гневными высказываниями обрушились критики.
После такой реакции общественности наследный принц записал видеообращение с извинениями. Примечательно, что в кадре он предстал со своей дочкой. Восьмилетняя принцесса Шарлотта сидела рядом с папой с мячиком в руках в шортах и футболке. Она заметно подросла за это лето. Принц Уильям извинился за то, что не сможет посетить финал чемпионата мира среди женщин, чтобы лично поболеть за львиц. Матч будет между командами Испании и Британии.
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«Нам жаль, что мы не можем быть там лично, но мы так гордимся всем, чего вы достигли, и миллионами, которых вы вдохновили здесь и по всему миру. Так что отправляйтесь туда завтра и действительно наслаждайтесь игрой», – произнес он.
Шарлотта добавила:
«Удачи, львицы!»
Напомним, что это второй раз, когда муж Миддлтон вместе с наследницей более за британскую команду. А одной из причин, почему принц не может полететь в Австралию — это предстоящий саммит в Балморале.
Принц Уильям с дочкой. Фото: соцсети звезды