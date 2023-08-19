Звезда «Универа» Валентина Рубцова ужаснула поклонников: без макияжа едва смогли узнать — словно бабушка

На этот раз Валентина отправилась отдыхать на курорт. Она делится кадрами с моря. А на днях актриса предстала без макияжа во время прямого эфира. Поклонники были поражены. Она не скрыла кругли под глазами и припухшие веки, а также усталую кожу. И если раньше фанаты восхищались тем, как она выглядит, то сейчас просят ее больше этого не делать. Экранная Таня нарвалась на жесткую критику.

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