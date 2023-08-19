Звезда «Универа» Валентина Рубцова ужаснула поклонников: без макияжа едва смогли узнать — словно бабушка

Валентина Рубцова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной после выхода сериала «Универ», а потом и ситкома «СашаТаня». В настоящей жизни актриса состоит в браке с работником в сфере IT-технологий Артуром Мартиросяном и растит дочку Софию, которой 11 лет. Обычно звезда не стесняется демонстрировать кадры, на которых предстает без косметики.
На этот раз Валентина отправилась отдыхать на курорт. Она делится кадрами с моря. А на днях актриса предстала без макияжа во время прямого эфира. Поклонники были поражены. Она не скрыла кругли под глазами и припухшие веки, а также усталую кожу. И если раньше фанаты восхищались тем, как она выглядит, то сейчас просят ее больше этого не делать. Экранная Таня нарвалась на жесткую критику.
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Валентина Рубцова. Фото: соцсети звезды
«Ой, что так плохо выглядит?», «Вид настоящей женщины», «Вся натуральная», «Прям бабулька, надо хоть следить за собой», «Вымотанная совсем», «Загореть бы», «Валентина, пока что-то делать», — стали писать в Сети. Однако некоторые напомнили хейтерам, что Рубцова достаточно хорошо выглядит для своего возраста. Скоро ей исполнится 46 лет.