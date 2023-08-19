Валя Карнавал уже давно стала медийной персоной. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Также певица дает концерты. Зачастую она предстает на публике в смелых образах. Не так давно артистка рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого она не раз публиковала пикантные фото и выходила в свет в откровенных нарядах.
На этот Валя предстала на прогулке в прозрачном платье-майке розового цвета. Она надела под низ купальник. Лифчик не по размеру едва прикрыл округлую грудь и сдавил прелести. Она засветила свои формы во всей красе. Лук дополнили босоножки и сумка в тон. Карнавал позировал у машины в лучах солнца.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Валентина. «Ох, что за леди», «Горячий вид», «Просто богиня», «Ого, какой наряд», «Перепутала город с курортом?», «Ой, все видно», «Когда одежда вообще не выполняет свою функцию», «Нет слов», «Аппетитная такая», — стали писать в Сети.