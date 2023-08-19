На этот Валя предстала на прогулке в прозрачном платье-майке розового цвета. Она надела под низ купальник. Лифчик не по размеру едва прикрыл округлую грудь и сдавил прелести. Она засветила свои формы во всей красе. Лук дополнили босоножки и сумка в тон. Карнавал позировал у машины в лучах солнца.

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