Бузова в вязаной тунике блеснула аппетитными формами на море: игриво показала «сочное» бедро и выпирающий животик

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала популярной персоной. теперь артистка не только снимается в популярных проектах, но и регулярно гастролирует. Лишь недавно она вернулась в Москву после очередных концертов и решила устроить себе спонтанный отпуск. Звезда улетела на море, но умолчала о месте, где проведет остаток лета.
На новых кадрах Ольга предстала в вязаной тунике поверх купальника. Она красовалась на морском побережье рядом с пальмами. Телеведущая игриво обнажила свое бедро благодаря разрезу. Она была без макияжа, а волосы заплела в косички. Артистка в этом году поправилась, что уже давно заметили фанаты.
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На кадрах Бузова засветила свои формы. Многие даже разглядели выпирающий животик. «Уже пора с парнем отдыхать», «Вот это формы», «Животик такой пышненький», «Сейчас начнется все, что уже видели», «Странно, что еще одетая», «Кардашьян такой появился», — стали писать подписчики. Некоторые посчитали, что звезда отдыхает в Турции.