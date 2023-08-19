Бузова в вязаной тунике блеснула аппетитными формами на море: игриво показала «сочное» бедро и выпирающий животик

На новых кадрах Ольга предстала в вязаной тунике поверх купальника. Она красовалась на морском побережье рядом с пальмами. Телеведущая игриво обнажила свое бедро благодаря разрезу. Она была без макияжа, а волосы заплела в косички. Артистка в этом году поправилась, что уже давно заметили фанаты.

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