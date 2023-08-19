Самбурская приспустила юбку, сверкнув кожаными стрингами: манкие округулости фигуры обнажила на улице

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала популярной актрисой. Также порой звезда сериала «Универ» поет на сцене. В свои 36 лет она часто предстает в смелых образах. Артистка регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме. Поклонники удивляются тому, что она до сих пор не замужем. При этом знаменитость не перестает дразнить парней пикантными кадрами.
На этот раз Самбурская предстала в лифчике на тесемках. Она приспустила юбку, засветив кожаные стринги с ремешком. Актриса обнажила свои округлые выпуклости груди. Она продемонстрировала свой стальной пресс. Настасья решила отказаться от блузки.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она находится в безупречной форме. «Какая шикарная», «Грудь во всей красе», «Ого, вот это красота», «Смотришь и восхищаешься», «Какое белье! Просто вооружена», «Ох, что за фигура богини», — стали писать подписчики.