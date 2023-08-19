Пошла по стопам американских звезд: Ксения Бородина решила сменить имидж и стала копией Аллы Духовой

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее обращено внимание общественности. Ведущая «дома-2» старается выглядеть стильно. Она также регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. В свои 40 лет звезда не стоит в браке. Она стала чаще одеваться более смело, а теперь сменила имидж.
На новых фото Ксения позировала с длинными прямыми прядями и густой челкой-шторкой. Она сделала макияж с акцентом на губы. Телеведущая облачилась в белую юбку-футляр и рубашку голубого цвета. Она красовалась в ресторане.
«Не бойтесь экспериментировать! Ну и потом Алеко умеет убеждать», – написала Бородина.
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Поклонники и друзья телеведущей были удивлены. Однако Ксения так и не рассказала, подстригла она челку или просто использовала накладную.
«Теперь и ты узнаешь, что такое мыть челку отдельно от головы», — заявил стилист Шефф Павел. А многие ее даже не узнали. А ряд поклонников решили, что Бородина подражает Ким Кардашьян. «Я думал, почему в моей ленте Алла Духова», «Ксения, у вас такое красивое открытое лицо, Алеко не прав», «Он из всех пытается подобие Решетовой сделать», «Помолодела лет на 20. Вообще как девочка», «Не ваше совсем», — стали писать в Сети.