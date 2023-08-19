Пошла по стопам американских звезд: Ксения Бородина решила сменить имидж и стала копией Аллы Духовой

На новых фото Ксения позировала с длинными прямыми прядями и густой челкой-шторкой. Она сделала макияж с акцентом на губы. Телеведущая облачилась в белую юбку-футляр и рубашку голубого цвета. Она красовалась в ресторане.

«Не бойтесь экспериментировать! Ну и потом Алеко умеет убеждать», – написала Бородина.

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