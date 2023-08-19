«Анна Сергеевна крутит-вертит мной как хочет»: сводил подросших сына и дочку в зоопарк Бангкоке (видео)

Если первые дни Сергей делился кадрами, на которых посещал храмы в одиночестве. То потом к нему присоединились дети. Певец накануне сводил их в зоопарк. Компанию артисту составила няня. На кадрах Анна предстала в ярком платье с принтом. Она с улыбкой разглядывала оленя, а потом сурриката и других животных. А вот жирафа девочка даже покормила вместе с папой. Никита уже бывал в зоопарках, но тоже полюбовался его обитателями.

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