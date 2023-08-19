«Анна Сергеевна крутит-вертит мной как хочет»: сводил подросших сына и дочку в зоопарк Бангкоке (видео)

Сергей Лазарев уже давно стал известным артистом. Он продолжает давать концерты и играть в театре. Все чаще его приглашают вести разные шоу. Однако певец старается всегда находить время для семьи. Он растит сына Никиту, который уже учится в школе, а дочку Анну, которой четыре года. Недавно обладатель премии «Золотой граммофон» отправился отдыхать в Бангкок.
Если первые дни Сергей делился кадрами, на которых посещал храмы в одиночестве. То потом к нему присоединились дети. Певец накануне сводил их в зоопарк. Компанию артисту составила няня. На кадрах Анна предстала в ярком платье с принтом. Она с улыбкой разглядывала оленя, а потом сурриката и других животных. А вот жирафа девочка даже покормила вместе с папой. Никита уже бывал в зоопарках, но тоже полюбовался его обитателями.
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«Честно говоря, я считают, что животные должны жить на воле», – признался Лазарев.
Иногда он смеялся над наследниками. Его позабавили испуганные глаза детей, когда они фотографировались на фоне львицы, которые спали за стеклянной стеной. Но Сергей души не чает в малышах и дочку нес на своих плечах, когда она устала.
«Анна Сергеевна крутит-вертит мной как хочет», – заявил он.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды