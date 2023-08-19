Агата Муцениеце в крохотном платье засветила изящные бедра: будоражущие выпуклости фигуры у всех на виду

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной после выхода сериала «Закрытая школа». Актриса уже три года живет в разводе с Палом Прилучным. После этого она похудела, а также стала играть в кабаре театре. Теперь все чаще артистка предстает в смелых образах. Она не стесняется оголять свои достоинства.
На этот раз Агата решила щегольнуть в белом мини-платье. Она повеселилась в компании друзей. Актриса засветила свои изящны бедра. Она игриво позировала на фото, открыв рот. Экс-жена Прилучного не стала прикрывать свои прелести.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Примечательно, что многие не увидели нижнего белья. «Ого, какая смелая», «Наряд такой короткий», «Ох, вот это вид», «А где же трусы?», «Получилось пикантно», «Какая красотка, ножки точеные», — стали писать подписчики.