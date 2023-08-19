Умер народный артист России Игорь Ясулович после тяжелой болезни

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении.

Напомним, что актер театра и кино также был режиссером, сценаристом. Его всегда узнавали по голосу, так как он еще и был артистом дубляжа. Он не дожил до своего 82-летия чуть больше месяца.

Ясулович снимался с 60-х годов. Его дебютной ролью был физик Федоров в «Девяти днях одного года» Михаила Ромма. Он состоял в браке с дочкой режиссера Натальей Егоровой. У них вырос сын Алексей Ясулович, который пошел по стопам отца и стал актером. Он успел подарить папе внучек Глафиру и Веру.