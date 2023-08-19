Умер народный артист России Игорь Ясулович после тяжелой болезни

В субботу, 19 августа, стало известно, что на 82-м году жизни умер Игорь Ясулович. Народный артист России в последнее время часто болел. Лишь недавно его выписали из больницы после тяжелой болезни. Ему были проведены несколько операций, актера даже вводили в искусственную кому. А теперь в ГИТИСе сообщили, что звезда фильмов «Золотой теленок» и «Бриллиантовая рука» ушел из жизни.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении.
Напомним, что актер театра и кино также был режиссером, сценаристом. Его всегда узнавали по голосу, так как он еще и был артистом дубляжа. Он не дожил до своего 82-летия чуть больше месяца.
Ясулович снимался с 60-х годов. Его дебютной ролью был физик Федоров в «Девяти днях одного года» Михаила Ромма. Он состоял в браке с дочкой режиссера Натальей Егоровой. У них вырос сын Алексей Ясулович, который пошел по стопам отца и стал актером. Он успел подарить папе внучек Глафиру и Веру.