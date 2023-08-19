Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына на природе: счастливый Лев — брат и папа носят на руках

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Порой актриса появляется на публике и принимает участие в новых проектах. Она счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев. Недавно они отпраздновали второй день рождения своего наследника. Супруги устроили вечеринку на природе.
На этот раз Арзамасова показала кадры с праздника. Пара собрала близких на мероприятии. На лужайке были расположены сидения, столик, украшения в стиле царя зверей — льва. Для гостей были показаны разные представления, в том числе с мыльными пузырями.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Лиза была одета в стиле кэжуал. Она весь день была рядом с наследником. Именинник был в джинсовом комбинезоне. Также его носил на руках Авербух.
«Это был чудесный августовско-львиный понедельник. Милый дачный день. И даже зарядивший с утра дождь решил уступить место солнышку к приезду гостей. Именинник был изумлен, но с достоинством и без скандала принял все сюрпризы. Спасибо всем, кто начал эту неделю с поздравлений Льва Ильича!» – поделилась звезда.
Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
«Мой первый блин (организация детского дня рождения) вышел очень даже «не комом». Так семья постановила. Первый день рождения левушки мы отметили в очень узком семейном кругу. 2 года - солидный возраст, решились на широкий семейный круг.
И хоть все близкие поддержали нас и сказали, что главное в празднике - душевная атмосфера (и я с этим согласна на все 100), красота все-таки имеет значение. Я от всего сердца благодарна профессионалам, которые помогли нам элегантно оформить праздник Левушки. Татьяна, спасибо вам!» – поделилась Арзамасова.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
18-летний сын Авербуха от первого брака Мартин тоже был на празднике. Он дружит с мачехой и прекрасно относится к маленькому братику. Парень кружил на руках именинника. Лев смеялся и улыбался. Поклонники восхитились тем, какая семейная идиллия.
Мартин Авербух с братом. Фото: соцсети звезды