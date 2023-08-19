Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына на природе: счастливый Лев — брат и папа носят на руках

На этот раз Арзамасова показала кадры с праздника. Пара собрала близких на мероприятии. На лужайке были расположены сидения, столик, украшения в стиле царя зверей — льва. Для гостей были показаны разные представления, в том числе с мыльными пузырями.

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