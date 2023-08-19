«Я просто старею!»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной подтяжке лица

В новом интервью 48-летняя оскароносная актриса Шарлиз Терон порассуждала о возрасте и ответила на слухи о том, что она сделала пластическую операцию.

«Мое лицо меняется, и мне нравится, что мое лицо меняется и стареет, — поделилась звезда с журналом Allure. — Люди думают, что у меня была подтяжка лица. Они такие: «Что она сделала со своим лицом?» А я такая: «*** (ругательство, - Прим. авт.), я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Это просто то, что со мной происходит».

И хотя Шарлиз решила не ложиться под нож, это не значит, что она против пластической хирургии.

«Я думаю, что женщины хотят стареть так, как им удобно… Нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проходим свой путь», — отметила актриса.

Вместо лица она бы с удовольствием омолодила кое-что другое.

«Больше, чем лицо, я хочу, чтобы у меня было мое 25-летнее тело, которое я могла швырять о стену и не чувствовать боль на следующий день, — признается госпожа Терон. — Сейчас же, если я не буду тренироваться три дня и потом вернусь в спортзал, я не смогу ходить».

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