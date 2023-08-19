Разводятся: Меган Маркл сняла обручальное кольцо за 17 миллионов рублей

Слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри ходят уже давно. Молодожен часто заставали ругающимися в кафе. А теперь герцогиня и вовсе подтвердила теорию, сняв обручальное кольцо.

Кольцо для Гарри особенно дорогое, так как его делали на заказ из камней коллекции принцессы Дианы. Его стоимость - около 180 тысяч долларов. В рублях это почти 17 миллионов.

Посмотрим, что будет с парой дальше. Никаких заявлений они пока не делали, но, возможно, живут уже раздельно.

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