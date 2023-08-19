Еще один Кен: Тимоти Шаламе пожалел, что не смог сняться в фильме «Барби»

В нашумевшем фильме «Барби» могла появиться еще одна раскрученная голливудская звезда. Даже две. Режиссер картины Грета Гервиг, что приглашала в проект Тимоти Шаламе и Сиршу Ронан, но они, к сожалению, не смогли присоединиться из-за нестыковки рабочих графиков.

«Я пыталась втянуть их обоих. Но они оба не могли этого сделать, — рассказала постановщица изданию Hollywood First Look. — Однажды Тимоти действительно пришел на съемочную площадку, посмотрел и сказал: «Я должен был быть в этом». И я подумала: «Я знаю! Ну почему ты не с нами?»

Напомним, за несколько недель фильм «Барби» собрал в мировом прокате миллиард долларов. В нем в роли кукол-мужчин Кенов сыграли Райан Гослинг, Кингсли Бен-Адир, Симу Лю, Джон Сина и другие актеры.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ранее Симу Лю поделился, на что пришлось пойти актерам, чтобы сыграть идеального Кена.