Что будет с шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым в новом сезоне

Популярная программа «Пусть говорят», которую ведет Димитрий Борисов, не появится в эфире Первого канала в новом сезоне. Причины пока те же - сложная мировая ситуация.

Возможно, проект возродят, но точно не в этом году.

Сам Борисов, по предварительным данным, находится в Москве и занимается другой работой. Он отдыхал в США, за что его осудили хейтеры, но уже вернулся домой.

При этом Первый канал начал съемки шоу «Давай поженимся!». Осенью мы увидим любимых ведущих в эфире.

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