«Я больше не могла терпеть боль!»: Бритни Спирс высказалась о разводе с молодым мужем

Певица Бритни Спирс прервала молчание и высказалась в социальной сети о своем разводе с молодым мужем Сэмом Асгари.

«Как все знают, Сэм и я больше не вместе… Шесть лет — это большой срок, чтобы быть с кем-то, поэтому я немного в шоке, но… Я здесь не для того, чтобы объяснять, почему так, потому что, честно говоря, это никого не касается!» — написала она.

«Но, честно говоря, я больше не могла терпеть боль! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений от друзей, которые трогают мое сердце, спасибо вам! Я слишком долго играла сильную, и мой Instagram* может показаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, что мы все это знаем!»

«Я хотела бы показать свои эмоции и слезы от того, что я действительно чувствую, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости! Если бы я не была крепким солдатом своего папы, меня бы отправили куда-то лечиться к врачам! Но именно тогда мне больше всего была нужна семья! Тебя должны любить безоговорочно… Не при каких-то условиях!»