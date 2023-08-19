Не делал скидки даже близким: Александр Градский за полчаса работы брал 15 тысяч долларов

Александр Градский при жизни был востребованным артистом, а потому имел хороший доход. Как отмечают близкие маэстро, работа на телевидении приносила ему больший заработок, нежели частные выступления, хотя и за них музыкант брал немаленькую сумму.

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За получасовое выступление Градский зарабатывал 15 тысяч долларов. По меркам шоу-бизнеса ставка была не самой высокой, тем не менее, артиста много раз просили о скидке, но музыкант был непреклонен и отказывал даже хорошим знакомым.

Он придерживался правила, что достаточно один раз уступить и о скидке начнут просить все. При этом за выступления у друзей Градский не брал ни копейки.

«Саша с удовольствием пел на днях рождениях близких ему людей, просто во время каких-то застолий. Иногда это были такие длительные выступления, что успевали собраться люди у входа в ресторан, чтобы послушать артиста <…> За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки», — выдал товарищ Градского.

Тем временем страсти в семье покойного Александра Градского не утихают: взрослые дети маэстро судятся за наследство со своими несовершеннолетними братьями.

По материалам «МК»