Ани Лорак объявила о возвращении на телевидение: станет наставницей популярного шоу

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, объявила, что возвращается на российское телевидение в новом качестве. Заслуженная артистка Украины приняла приглашение стать наставницей на популярном вокальном шоу канала НТВ «Ты супер!».

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«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом», - уверяет звезда.

Известно, что помимо Лорак, оценивать выступления конкурсантов будут Люся Чеботина, Игорь Крутой, Алексей Воробьев.

Отметим, что это первое официальное возвращение Лорак в Россию спустя полтора года. Артистка покинула страну весной 2022 года и залегла на дно, но избежать скандалов ей не удалось.

По материалам сайта 7Дней