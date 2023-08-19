Агата Муцениеце засняла на видео свои горячие танцы: так свою интимную зону она еще не показывала

Актриса Агата Муцениеце продолжает выступать в кабаре «Абсолютно нага», и очередная пятница вновь прошла в горячей атмосфере. Даже за кулисами бывшая жена Павла Прилучного не могла себя остановить и показала номер для подписчиков соцсетей.

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Муцениеце в полном сценическом облачении предстала перед камерой и начала соблазнительно двигаться под песню Мэрилин Монро. Получилось довольно зажигательно, Агата даже наклонилась к камере и показала свое откровенное декольте - так пикантно свою интимную зону она еще не преподносила. Осталось только скинуть одежды, как это она делает на сцене.