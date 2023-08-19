Юлия Михалкова еле прикрыла интимное двумя тряпочками: люди ахнули

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова улетела отдыхать в Арабские Эмираты вместе с родными. Она призналась, что это самые дорогие ее сердцу деньки, правда, их очень мало – этакий мини-отпуск.

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Но и за такой небольшой срок Михалкова успела взбудоражить подписчиков в соцсетях. Красавица показала кадры в бикини, свой заплыв в море, наряд для выхода на публику.

Причем, перед людьми Михалкова не постеснялась предстать в лифе от купальника. Оригинальный фасон комплекта едва справился со своей задачей и прикрыл пышный бюст Юлии. Две полоски крест-накрест, посередине кольцо – крой у купального верха оказался довольно провокационным.