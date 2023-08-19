Крошка-сын и взрослая дочь: бойфренд Ани Лорак впервые показал детей от другой

Певица Ани Лорак в прошлом году рассекретила свою личную жизнь. оказалось, что звезда состоит в отношениях с испанским йога-инструктором Исааком Виджраху. Мужчине 46 лет, и до настоящего момента исполнительница ничего не упоминала о его детях.

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Меж тем, у жениха артистки их двое. Причем, дочь уже взрослая, ей 20, сынок совсем маленький – всего 3 годика. Он их показал впервые и признался, что не был готов к их рождению.

«Я так горжусь, что они выбрали меня своим отцом. 20 лет назад я не был уверен, что смогу все сделать правильно со своей большой девочкой, и три года назад у меня была такая же мысль с моим младшим. Пока, думаю, у меня не так плохо получилось», - написал йога-инструктор в соцсетях.

У Лорак, к слову, тоже есть ребенок – 12-летняя дочь Софья от турецкого мужа Мурата Налчаджиоглу.