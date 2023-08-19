Сразу списывают с карточки: какую пенсию получает звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Звезда сериала «Сваты», актриса театра Ленком Татьяна Кравченко давно на пенсии. Но продолжает много работать в кино и театре. Она по-прежнему востребована и в антрепризах, с которыми ездит на гастроли.

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Многих поклонников интересует, сколько же получает от Социального фонда России пенсии Кравченко. Как народной артистке, Татьяне Эдуардовне от московских властей идет ежемесячная надбавка, в общей сложности получается порядка 50 тысяч рублей.

Только пенсию Кравченко свою не видит – она ей поступает на карточку, а потом списывается на платежи.

«Не буду лукавить: я не живу на пенсию. Я снимаюсь в кино, играю в антрепризе, работаю в театре – мне хватает. Моя пенсия идет только на оплату коммунальных услуг в двух моих квартирах. «Коммуналку» сразу списывают с карточки».

По материалам сайта kp.ru