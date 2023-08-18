Протертый затылок, голубое боди: Зепюр Брутян показала маленького сына от Павла Прилучного — не сводит влюбленных глаз

Актриса Зепюр Брутян наслаждается материнством. Ее сыну Микаэлю, которого она родила от Павла Прилучного, в конце августа исполнится четыре месяца.

Зепюр Брутян периодически делится видео с участием сына в микроблоге на радость поклонникам. На этот раз она предстала с маленьким Микаэлем на берегу озера. Зепюр приподняла Микаэля над головой, играя с ним. Молодая мама не сводит с крохи влюбленных глаз.

Сына на прогулку Зепюр Брутян нарядила в голубое боди. Малыш к камере повернут боком, личика не видно, зато на обозрение выставлен протертый затылок.

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