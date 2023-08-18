Алла Пугачева отметилась на похоронах клоуна Андрюши в Москве

Певица Алла Пугачева, которая сейчас находится в Латвии, смогла незримо поприсутствовать на церемонии прощания с покойным артистом цирка, легендарным клоуном Андрюшей - Андреем Николаевым. Он скончался от тяжелой болезни на 86-м году жизни.
Алла Пугачева прислала венок из белых роз и лилий, который установили рядом с гробом Андрея Николаева во время церемонии прощания в Цирке на Цветном бульваре в Москве.
«Близких людей у Николаева практически не было. Сын у него умер в начале двухтысячных после тяжелой болезни. Когда о госпитализации Андрея узнала Алла Пугачева, она попыталась связаться с ним, чтобы передать деньги на лечение. Но, увы, спасти Николаева не удалось — он умер через три дня после госпитализации», - рассказали знакомые Андрея Николаева.
Венок от Аллы Пугачевой на похоронах Андрея Николаева. Фото: Мария Ремизова/ «КП»
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Андрей Николаев был не только артистом цирка, но и педагогом. Алла Пугачева была его ученицей. Николаев давал ей уроки жонглирования для номера на песню «Арлекино». Андрей Николаев отмечал, что обычно людям нужна неделя, чтобы научиться жонглировать. Алла Пугачева освоила этот навык за 12 часов.
По материалам kp.ru