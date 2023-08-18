Алла Пугачева отметилась на похоронах клоуна Андрюши в Москве

Певица Алла Пугачева, которая сейчас находится в Латвии, смогла незримо поприсутствовать на церемонии прощания с покойным артистом цирка, легендарным клоуном Андрюшей - Андреем Николаевым. Он скончался от тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Алла Пугачева прислала венок из белых роз и лилий, который установили рядом с гробом Андрея Николаева во время церемонии прощания в Цирке на Цветном бульваре в Москве.