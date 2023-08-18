«Ваши истории обо мне были крайне грубыми»: Кудрявцева обнародовала переписку с Роговым на фоне жуткого скандала

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева оскорбилась, когда стилист Александр Рогов включил ее в список безвкусно одевающихся звезд.

Лера Кудрявцева разразилась гневной тирадой в адрес Александра Рогова. Ее поддержали поклонники, которые тут же набросились на Рогова и отчитали его самого за манеру одеваться.

Александр Рогов принес Лере Кудрявцевой извинения, написав в личку. Телеведущая разместила в микроблоге скрин. Александр Рогов отметил, между прочим, что войти в какой бы то ни было список звезд, уже само по себе круто.