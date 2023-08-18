«Ваши истории обо мне были крайне грубыми»: Кудрявцева обнародовала переписку с Роговым на фоне жуткого скандала

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева оскорбилась, когда стилист Александр Рогов включил ее в список безвкусно одевающихся звезд.
Лера Кудрявцева разразилась гневной тирадой в адрес Александра Рогова. Ее поддержали поклонники, которые тут же набросились на Рогова и отчитали его самого за манеру одеваться.
Александр Рогов принес Лере Кудрявцевой извинения, написав в личку. Телеведущая разместила в микроблоге скрин. Александр Рогов отметил, между прочим, что войти в какой бы то ни было список звезд, уже само по себе круто.
«Если я обидел, приношу извинения. Если это грубо (хотя ваши стори обо мне, были крайне грубыми), то приношу извинения», — написал Рогов Кудрявцевой.
Послание Рогова Кудрявцевой. Фото: скрин соцсети
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Лера Кудрявцева после этого сменила гнев на милость, объяснив, в чем была суть ее претензий к стилисту Рогову.
«Суть моего «фи» была только одна — бери конкретный «лук» и, как стилист, укажи на ошибки, а не в воздух выплескивай мою фамилию, не подтвердив фактами. Он признал, что был не прав. Но объяснений, что именно ему не нравится, я так и не дождалась. Диванные эксперты моды — идите! Я не стилист, и моя профессия совершенно не про это, но то, что у меня есть и стиль, и вкус — это факт. Другое дело, что понятие стиля довольно сложное, а гоняться за модой — дело неблагодарное», — уточнила Кудрявцева.