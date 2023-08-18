«У нее все в порядке»: певица Лолита заговорила о единственной дочери, живущей в Болгарии

Единственной дочери певицы, актрисы и телеведущей Лолиты Милявской Еве в ноябре исполнится 25 лет.
Наследницы звезды вместе с бабушкой, мамой Лолиты Милявской живет за границей.
«Ева с бабушкой живут в Болгарии. Я с ней постоянно на связи, и судя по тому, что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят», — поделилась Лолита Милявская.
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Лолита Милявская радуется успехам Евы, которая окончила ВУЗ и хочет заниматься журналистикой, имеющей отношение к цирку.
«Она владеет такой информацией, которая у меня в жизни бы не уложилась в голове. Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров», — добавила Лолита Милявская.
По материалам utro.ru