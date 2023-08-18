«У нее все в порядке»: певица Лолита заговорила о единственной дочери, живущей в Болгарии

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Лолита Милявская радуется успехам Евы, которая окончила ВУЗ и хочет заниматься журналистикой, имеющей отношение к цирку.

«Она владеет такой информацией, которая у меня в жизни бы не уложилась в голове. Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров», — добавила Лолита Милявская.

По материалам utro.ru