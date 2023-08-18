«После шести лет любви и преданности»: муж Бритни Спирс прокомментировал развод с поп-звездой

Нынешний муж певицы Бритни Спирс, 29-летний актер, модель и инструктор по фитнесу Сэм Асгари, прокомментировал в соцсетях новость о разводе с 41-летней поп-звездой. Брак пары продержался чуть больше года, хотя артистка очень хотела создать семью, после того как несколько лет жила под юридической опекой отца.

«После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие», — написал Сэм в популярной на Западе социальной сети, заблокированной в России. «Мы будем хранить любовь и уважение друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего. Такое бывает. Просить о конфиденциальности кажется нелепым, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и внимательными».

Сразу после новости о разводе в западной прессе прошла информация, что Сэм требует с Бритни крупную сумму денег за развод, иначе грозится опубликовать нелицеприятные подробности ее личной жизни. Однако официальный представитель актера Брэндон Коэн опроверг эти слухи.

«Есть много заявлений о том, что Сэм оспаривает брачный договор и угрожает использовать свою бывшую жену с помощью некого видео, — сообщил он изданию The Messenger. — Однако все эти утверждения являются ложными, так как никакого негативного умысла в ее адрес никогда не было и не будет. Сэм всегда поддерживал и всегда будет поддерживать ее».

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Напомним, свадьба пары состоялась в июне 2022 года. До этого молодой жених несколько лет поддерживал певицу во время судов и скрашивал ее одиночество. По слухам, к разводу привела супружеская измена, но не Сэма, а Бритни.