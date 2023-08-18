«Носик-пуговка, бровки как у гномика! Лапочка»: Брухунова показала подросшего сына от Петросяна — Ваган очарователен

Татьяна Брухунова время от времени делится с поклонниками редкими снимками с сыном. Так, отправляясь в отпуск жена юмориста Евгения Петросяна засняла Вагана в самолете. Малыш с интересом наблюдал за облаками из иллюминатора. При этом на личике мальчугана читался детский восторг. Поклонники буквально нараспев стали подмечать, как Вагаша похож на своего отца. При этом многие заметили, что мальчик просто копия своей мамы.

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