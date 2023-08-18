54-летняя Светлана Бондарчук — о грудном сыне: «Кого заботит, каким образом родился Петя»

Буквально на днях 54-летняя Светлана Бондарчук раскрыла важную семейную тайну. Они с мужем Сергеем Харченко стали родителями. У пары родился общий сын Петя. Малышу уже полгода. И все это время бывшая жена режиссера Федора Бондарчука скрывала то, что снова стала мамой.

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Новость стала номером один — многие поклонники искреннее поздравляли Светлану с материнством. Для нее этот ребенок стал третьим. От Федора Бондарчука у модели есть сын Сергей и дочка Варвара.

Однако нашлись и те, кто стал спрашивал у Светланы подробности появления малыша на свет.