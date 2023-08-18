Стала известна судьба дома Инны Чуриковой за 300 миллионов рублей - все решили

Популярная актриса Инна Чурикова ушла от нас в 2023 году. И недавно стало известно, что в итоге стало с наследством великой артистки.

Дом в поселке Николина гора достался ее мужу Глебу Панфилову и сыну Ивану. Это трехэтажный особняк, который оформлен в светло-бежевом цвете. Среди главных отличий здания — белые балюстрады, старинные оконные рамы и колонны.

Предварительная стоимость дома - 300 миллионов рублей.

Остальное наследство муж и сын разделили также пополам.

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