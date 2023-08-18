Лариса Гузеева сообщила, что нашла новую любовь: «Не обделяйте себя!»

Телеведущая Лариса Гузеева вернулась к работе над шоу «Давай поженимся!». Актриса пришла на съемки вместе с любимой питомицей по кличке Жужа и в свободную минутку сделала с ней селфи. Это так растрогало звезду, что она призналась – у нее новая любовь в жизни.

«Человек без новой дозы любви заветривается. Мне судьба благоволила на чувства и эмоции, но то, что привнесла эта маленькая собанюнечка в мою жизнь! Не обделяйте себя! Не живите в пустоте! Ищите свою любовь - она разная», - разоткровенничалась звезда.

Речь Гузеева вела про любовь к Жуже, которая оказалась взаимной. Она уже не раз признавалась, что появление в ее жизни собачки наполнило ее жизнь новыми красками и эмоциями.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»