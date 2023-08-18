Саша Черно из «Дома-2» объявила о разводе с Иосифом Оганесяном: скрывали месяц

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о разводе. В июне они покинули телепроект, на котором в течение 7 месяцев пытались сохранить брак.

«Мы разошлись. Уже примерно месяц, даже больше», - объявила Черно на все соцсети. – «К сожалению. Пишу пост и реву. Я очень любила своего мужа, просто безумно. Но мы к сожалению, не прошли проверку тем, что ну уж слишком мы разные и не сошлись характерами».

Звезда реалити попросила поклонников не искать виновных, а объяснила причину: они давно переросли друг друга, а скандалов между ними становилось все больше и больше, и уже каждый день, отчего они оба устали.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пара воспитывает трехлетнего сына Стефана, и Черно высказывала опасения, что после развода Оганесян заберет у нее его.