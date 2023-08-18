Ксения Собчак после слухов о беременности предъявила живот: даже оголила, чтобы разглядели

Ксения Собчак улетела с маленьким сыном Платоном отдыхать в Италию. И там после слухов о своей беременности предъявила голый живот.
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Дело было на яхте, светская львица принимала дух после купания и предстала в бикини перед камерой. Плоский живот она выставила напоказ так, чтобы все, наконец, убедились, что она не в положении.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Подписчики убедились, что все разговоры об интересном положении Ксении весьма преувеличены. Хоть она сама не раз провоцировала их, выгуливая наряды, подчеркивающие округлости. К слову, разговоры о беременности Собчак ходят уже несколько лет, появившись вскоре после свадьбы с режиссером.
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