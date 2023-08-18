«Номером один» можно быть и на кладбище»: Иосиф Пригожин указал место Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин порассуждал о месте Аллы Пугачевой в современной отечественной культуре. Вопреки заверениям многих поклонников Примадонны о том, что она была и остается «номером один» по сей день, продюсер заявляет – это преходящее звание, и поезд исполнительницы хитов «Любовь, похожая на сон» и «Настоящий полковник» ушел.

«Номером один» можно быть и на кладбище. В моем понимании «номер один» - это про актуальность данного времени. Но кто «номер два» тогда? Что за нумерация у нас идет? Что такое популярность? Это востребованность в определенный период», - объяснил свою позицию Пригожин.

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Учитывая, что Пугачева давно покинула сцену, ее место в отечественном шоу-бизнесе теперь далеко не первое. Напомним, артистка после завершения карьеры и посвятила себя семье – пятому мужу и детям-двойняшкам от суррогатной матери. В 2022 году она и вовсе сбежала из страны, поселилась в Израиле и успела оскорбить россиян, назвав бывшими холопами, а ныне рабами.

По материалам сайта "Абзац"