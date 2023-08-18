Свадебный бум: младший сын Александра Малинина женится на студентке

Помолвочное кольцо на тот самый палец Фрол надел возлюбленной во время похода в музей. Он опубликовал доказательство скорой свадьбы в своем микроблоге и признался в любви невесте.

«Я тебя очень люблю, тебя, моя муза, все только начинается!» - написал новоиспеченный жених.

Кстати, сестра-близняшка Фрола Устинья в этом году тоже объявила о свадьбе. Так что не исключено, что сыграют он двойное торжество.

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Про Софью Городницкую публике известно лишь, что она изучает международное право в МГИМО. До студентки Фрол строил отношения с балериной Анастасией Ужанской, но когда именно их лав стори закончилась, неизвестно.