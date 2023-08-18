Юлия Михалкова выставила напоказ оголенные чресла перед иностранцами: минимум одежды

Актриса и бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова улетела отдыхать в Арабские Эмираты. В этот раз звезда рассказала, с кем проводит время. Компанию ей составили родственники, и она призналась, что очень ценит такие моменты.

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Кадры с пляжа красотка публикует неохотно. Судя по всему, в самый жаркий месяц для Эмиратов актриса не выходит к морю, а предпочитает загорать у охлаждаемого бассейна.

Она поделилась снимком, на котором позирует на шезлонге с огурцами на веках. Правда, на первом плане оказались ее сочные бедра, которые актриса слегка приподняла, выставив напоказ перед всеми.