Андрей Малахов навестил в больнице пострадавшую в аварии Ладу Дэнс: голова перебинтована, на глазах слезы (фото)

Лада Дэнс много лет выступает на сцене и снимается в кино. Она стала известной благодаря хиту «Девочка-ночь». Недавно артистка попала в ДТП. Она ехала в такси, которое выбросило за пределы дороги в районе Подольск после столкновения с еще двумя машинами. Певицу госпитализировали на вертолете МЧС. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.
Директор вокалистки Сергей Пудовкин объяснил, почему звезда не выходит на связь с поклонниками в соцсетях и не записывает видеообращений. Он отметил, что это рекомендация врачей, так как артистке нужно восстановиться. Для нее была разработана специальная программа реабилитации.
А 17 августа Андрей Малахов навестил звезду. Он со съемочной группой пришел в палату. Кадрый телеведущий выложил в соцсети.
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«Лада, держись! Скоро в эфире», – написал он.
На кадрах видно, что у певицы опухло лицо. Ее голова перебинтованная, а на шее есть специальный фиксатор; Лада плакала, когда к ней пришел Андрей. Поклонники надеются на быстрое восстановление артистки. Многие пишут в соцсетях слова в ее поддержку.