Андрей Малахов навестил в больнице пострадавшую в аварии Ладу Дэнс: голова перебинтована, на глазах слезы (фото)

Директор вокалистки Сергей Пудовкин объяснил, почему звезда не выходит на связь с поклонниками в соцсетях и не записывает видеообращений. Он отметил, что это рекомендация врачей, так как артистке нужно восстановиться. Для нее была разработана специальная программа реабилитации.

А 17 августа Андрей Малахов навестил звезду. Он со съемочной группой пришел в палату. Кадрый телеведущий выложил в соцсети.

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