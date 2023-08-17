Агата Муцениеце в корсете с откровенным декольте блеснула своими «персиками»: горячее селфи — округлости во всей красе

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. У нее появилась своя армия поклонников. Звезда сериала «Закрытая школа» успевает растить двоих детей и строить карьеру. После развода с Павлом Прилучным она снимается в новых проектах и выступает в кабаре театре. В 34 года артистка следит за фигурой. На этот раз она поделилась пикантными кадрами.
Перед очередным выступлением Агата решила запечатлеться в сверкающем корсете со стразами и прозрачным декольте. Она продемонстрировала свои прелести. Актриса игриво убрала локоны назад. Она блеснула округлыми выпуклостями фигуры с родинкой на интимном месте.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Ее осыпали комплиментами. «До чего красивая», «Ну прям богиня», «Самый сладкий контент перед сном», «Ох, вот это декольте», «Безумно хороша», «Фигурка достойна похвалы», «Обаятельная леди», — стали писать подписчики.