Агата Муцениеце в корсете с откровенным декольте блеснула своими «персиками»: горячее селфи — округлости во всей красе

Перед очередным выступлением Агата решила запечатлеться в сверкающем корсете со стразами и прозрачным декольте. Она продемонстрировала свои прелести. Актриса игриво убрала локоны назад. Она блеснула округлыми выпуклостями фигуры с родинкой на интимном месте.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».