На этот раз Ольга решила поделиться кадрами, на которых нежится во время водной прогулки. Она предстала в купальнике и шелковых микро-шортах. Телеведущая подставила свой тыл солнцу. Она обнажила свои упругие ягодицы, лежа на животе. Шорты впились в ее мякоть. Бузова грациозно позировала, выпятив свои прелести.

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