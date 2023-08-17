Ольга Бузова уже много лет снимается для телевидении. Она продолжает строить карьеру и регулярно предстает на публике. Блондинка лишь недавно вернулась в Москву после съемок в Африке. Она готовится к новым выступлениям, но порой находит время на отдых. На днях телеведущая была в бане, а теперь она позагорала на яхте.
На этот раз Ольга решила поделиться кадрами, на которых нежится во время водной прогулки. Она предстала в купальнике и шелковых микро-шортах. Телеведущая подставила свой тыл солнцу. Она обнажила свои упругие ягодицы, лежа на животе. Шорты впились в ее мякоть. Бузова грациозно позировала, выпятив свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многих поразило, что артистка выложила такие откровенные кадры. «Все-таки накачала булки, молодец», «У меня кошка так делает», «Ну прям неприлично», «Какая аппетитная стала», «Вот это фигурка», «Одежды становится с каждым разом все меньше», — стали писать подписчики.