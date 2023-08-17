Климова в белых кюлотах предстала на корабле с дочкой Месхи: маленькая Изабелла заобнимала маму

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она стала известной актрисой. В 45 лет актриса сохранят стройную фигуру, а также поддерживает молодость кожи. Многие удивляются, когда узнают, что у звезды фильма «Мы из будущего» четверо детей. Она недавно устроила себе круиз по Волге. Артистка с собой взяла младшую дочку Изабеллу, рожденную от Гелы Месхи.
На этот раз Климова поделилась кадрами с поездки. Она покрасовалась на палубе с подросшей наследницей. Актриса предстала в белоснежных брюках кюлотах и легкой рубашке. лук дополнили кеды. А маленькая Изабелла прыгала перед мамой в костюме в горох. Она заобнимала свою родительницу. Во время поездки они также нежились на шезлонгах.
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«Сказка длилась на протяжении всей недели и навсегда останется в наших сердцах прекрасным воспоминанием о потрясающих видах, звездах, городах и, конечно же, о людях, которые создавали для нас уют и атмосферу счастья! Спасибо», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Изабелла стала копией мамы. «Катюша! Время, не властно над вами!», «Классные девчонки, лучшие подружки», «Какая стройная», «Дочка прям вся в маму», — стали писать в Сети.