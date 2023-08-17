Климова в белых кюлотах предстала на корабле с дочкой Месхи: маленькая Изабелла заобнимала маму

На этот раз Климова поделилась кадрами с поездки. Она покрасовалась на палубе с подросшей наследницей. Актриса предстала в белоснежных брюках кюлотах и легкой рубашке. лук дополнили кеды. А маленькая Изабелла прыгала перед мамой в костюме в горох. Она заобнимала свою родительницу. Во время поездки они также нежились на шезлонгах.

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