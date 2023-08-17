Бывший бойфренд Равшаны Курковой станет отцом в третий раз: новая возлюбленная беременна (фото)

Равшана Куркова и Сергей Амарян. Фото: соцсети звезды

Отец сына Равшаны Курковой заверил, что рад будущему прибавлению семейства.

Равшана Куркова три года назад стала мамой в первый раз. Лишь спустя год она рассказал о радостном событии и показала сына Гаспара. Тогда актриса не стала скрывать, что отец мальчика бизнесмен и спортсмен Сергей Амарян. Потом появились слухи, что они расстались. А в марте этого года звезда родила дочку. Пока она скрывает ее имя и даже личность отца девочки. Тем временем, Сергей объявил, что станет отцом снова. 

Амарян решил рассекретить и новую девушку и ее беременность. Девушка показала округлившиеся формы. 

«День, который стоит запомнить», — написал Сергей.

Друзья стали поздравлять спортсмена. «Сережа!!! От души поздравляем!!!», «Красавчики!», «Поздравляю вас, братец», — написали пользователи.

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Сергей Амарян и его новая возлюбленная. Фото: соцсети звезды

Напомним, что у бизнесмена есть еще один ребенок. В 2006 году Анна Шургата родила от него дочь Софию. Лишь потом у него был роман с Курковой. Теперь поклонники гадают, от кого тогда актриса сериала «А у нас во дворе...» родила дочку минувшей весной. 

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