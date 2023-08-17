Бывший бойфренд Равшаны Курковой станет отцом в третий раз: новая возлюбленная беременна (фото)

Равшана Куркова три года назад стала мамой в первый раз. Лишь спустя год она рассказал о радостном событии и показала сына Гаспара. Тогда актриса не стала скрывать, что отец мальчика бизнесмен и спортсмен Сергей Амарян. Потом появились слухи, что они расстались. А в марте этого года звезда родила дочку. Пока она скрывает ее имя и даже личность отца девочки. Тем временем, Сергей объявил, что станет отцом снова.